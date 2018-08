Os casos do Belenenses-FC Porto: Jorge Faustino e Marco Ferreira analisam lances da polémica

Jogo difícil com arbitragem positiva. Carlos Xistra e o VAR tiveram um critério apertado, mas uniforme na análise dos lances de mão nas áreas. Pior no critério disciplinar.Controlou bem o jogo a nível técnico com a marcação dos penáltis, após indicação do VAR e do visionamento do monitor. A nível disciplinar esteve em bom plano, gerindo com critério.Minuto 33Herrera cabeceou a bola na direção do antebraço de Gonçalo Silva que, tendo o braço numa posição natural, junto ao corpo, foi surpreendido e não conseguiu evitar o contacto. Sem infração para penáltiHerrera cabeceia a bola e esta embate no braço de Gonçalo Silva sem qualquer tipo de infração. O jogador tem os braços em posição normal e não teve qualquer movimento deliberado para intercetar a bolaMinuto 52Apesar do remate de Dálcio ter saído de curta distância, Diogo Leite tinha o braço deliberadamente aberto, a ganhar volumetria. Bem o vídeo-árbitro a alertar, e bem, o árbitro ao assinalar o penáltiInfração de Diogo Leite, intercetando a bola com o braço direito dentro da área, após remate de Dálcio. O defesa tinha o braço direito aberto, aumentando a volumetria. Penálti assinalado e cartão amarelo bem exibidoMinuto 67Maxi Pereira pontapeou por trás, com alguma dureza, as pernas de Fredy. Falta negligente que justificava cartão amarelo para o jogador do FC PortoMaxi Pereira rasteira por trás o adversário sem qualquer possibilidade de jogar a bola, numa atitude negligente. O árbitro assinala bem livre direto, avisando o infrator a nível disciplinar quando deveria ter exibido o cartão amareloMinuto 89Felipe rasteirou Keita pelas costas, por duas vezes, até conseguir que este caísse. Falta antidesportiva que foi bem sancionada. Cartão amarelo corretamente exibido ao central do FC PortoFalta de Felipe sobre Keita. O jogador rasteirou o adversário, impedindo uma jogada prometedora. Livre direto e cartão amarelo bem exibidoMinuto 90+2Henrique saltou com os braços abertos à frente de Herrera, que rematou a curta distância. Na rotação para se proteger do remate, a bola bateu-lhe no braço direito que estava fora do corpo. Penálti bem assinaladoHenrique, após verificar que Herrera ia rematar, abre o braço direito, aumentando a volumetria. Só depois desvia a face, acabando por intercetar a bola de forma irregular. Infração bem assinalada, utilizando o mesmo critério