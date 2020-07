O onze do Sporting para o jogo com o Santa Clara

O Sporting tem esta noite, diante do Santa Clara, a oportunidade de reforçar o seu terceiro posto na Liga NOS, numa partida da 31.ª jornada na qual poderá aumentar provisoriamente para 6 a vantagem pontual sobre o Sp. Braga. Num encontro no qual do outro lado estará o nono colocado, Rúben Amorim entra com o seguinte onze inicial.





: Maximiano; Eduardo Quaresma, Coates, Nuno Mendes; Ristovski, Wendel, Doumbia, Acuña; Plata, Jovane, Sporar: Marco; Rafael Ramos, João Afonso, Fábio Cardoso e Mamadu Candé; Osama Rashid, Anderson Carvalho, Lincoln e Zaidu Sanussi; Carlos Jr. e Thiago Santana