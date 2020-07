Pedro Proença elogia trabalho de todas as SAD

O presidente da Liga, Pedro Proença, deixou uma palavra de gratidão a todas as SAD. "É momento de enaltecer o fantástico trabalho e esforço realizado pelas sociedades desportivas em articulação com a equipa da Liga Portugal. Isso permitiu, como sempre acreditámos desde a primeira hora, terminar a competição apesar de todos os desafios e obstáculos que foram necessários ultrapassar para que tal fosse uma realidade, ainda que, infelizmente, sem a presença do verdadeiro coração desta atividade: os nossos adeptos", afirmou Pedro Proença em comunicado.

Após agradecer também à FPF e DGS, "parceiros fundamentais ao longo deste processo de retoma", o líder da Liga fez um balanço. "Dentro do campo tivemos, mais uma vez, um campeonato marcado pela competitividade, como é disso exemplo a luta pelos lugares europeus e pela permanência disputada até aos últimos segundos, mas também pelo despontar de novos e jovens talentos que continuam a marcar o ADN da nossa Liga. O maior vencedor foi o futebol", frisou, deixando uma palavra de conforto ao Portimonense e Aves, para que "possam regressar à Liga NOS em breve".

A fechar, Pedro Proença não esqueceu a 2ª Liga, cujas equipas "não puderam ter a permissão para concluir a competição em campo", desejando que "regressem ainda mais fortes na próxima época".