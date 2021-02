Os onzes de FC Porto e Sporting para o clássico desta noite

FC Porto e Sporting defrontam-se esta noite (20h30), no Estádio do Dragão, numa partida da 21.ª jornada da Liga NOS importantíssima para as contas do título. Estas são as escolhas iniciais de Sérgio Conceição e Rúben Amorim para o clássico.





: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Marega e Taremi.Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Luis Díaz, Marko Grujic, Toni Martínez, Evanilson, Nanú, Malang Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pote, Nuno Santos e Tiago Tomás.Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Neto, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança e Jovane.Siga o jogo AQUI