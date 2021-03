O onze do Sporting para o jogo com o Santa Clara

Líder destacado da Liga NOS, o Sporting recebe esta noite o Santa Clara, numa partida na qual Rúben Amorim aposta num onze com algumas novidades, desde logo pela forçada saída de Pedro Porro, (lesionado), que leva à entrada de Matheus Nunes na equipa titular. Há ainda a destacar o ingresso no onze de Tabata, por troca com Nuno Santos.





: Adán; Zouhair Feddal, Sebastián Coates e Gonçalo Inácio; Matheus Nunes, João Mário, João Palhinha e Nuno Mendes; Tabata, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás: Luís Maximiano, Neto, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, João Pereira, Antunes, Daniel Bragança, Nuno Santos e Jovane.