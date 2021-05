Boa tarde! O Rio Ave recebe o Arouca, na 2.ª mão do playoff de subida à Liga NOS. Na primeira mão, os arouquenses venceram por 3-0 e surgem hoje em Vila do Conde com uma vantagem considerável. Siga em direto!

Ao Minuto há 1 min 19:13 9' - Filipe Augusto está lesionado e vai ter de sair. Vem Pelé para o seu lugar. há 4 min 19:10 5' - Início de jogo morno. há 8 min 19:05 Início do jogo 1' - Rola a bola no Estádio dos Arcos! há 22 min 18:51 Os onzes oficiais Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Nélson Monte, Aderllan Santos e Sávio; Filipe Augusto, Tarantini, Carlos Mané e Fábio Coentrão; Gelson Dala e Júnior Brandão



Arouca: Victor Braga; Thales, Sema Velazquez, Basso e Quaresma; Pedro Moreira, Ofori, Leandro e Arsénio; Bukia e André Silva