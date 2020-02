22 milhões de euros apostados em cada partida da Liga NOS

O Comité Olímpico Português promoveu um evento para discutir a manipulação de competições desportivas e o papel das apostas nas mesmas.

Segundo a SportRadar, empresa que recolhe e analisa dados desportivos, em cada jogo da Liga NOS são apostados em média mais de 22 milhões de euros, sendo que o maior fluxo de apostas tem origem no mercado da Ásia. Os dados são da temporada 2018/19 e mostram que não é só na I Liga que existem quantias exorbitantes em apostas; na 2ª Liga, a cada ano, são feitas apostas no valor de 8 mil milhões de euros, ao passo que o Campeonato de Portugal gera um volume de cerca de 149 milhões.

"As quantidades envolvidas e a possibilidade de apostar a partir de qualquer parte do Mundo faz com que a manipulação se torne muito aliciante para estas organizações. Desde a monitorização à regulamentação ainda há bastante a fazer", afirmou Rute Soares, coordenadora para a integridade e compliance da FPF.