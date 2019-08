Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Aves-Marítimo (3-1): aquela eficácia nos lances capitais Aves marcou a abrir e a fechar a 1.ª parte e afastou o Marítimo da discussão do jogo no início do 2.º tempo





• Foto: José Reis/Movephoto