Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Aves-Tondela (0-1): beirão com uma pedra de gelo Tondela volta a vencer fora de casa e agudiza crise do Aves, que soma seis derrotas seguidas na Liga





• Foto: Peter Spark/Movephoto