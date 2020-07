Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Belenenses SAD-Tondela, 1-1: só no fim vão saber para quem foi bom Tondela não segurou vantagem mas também não se amedrontou depois de ficar com dez, aos 53’





• Foto: Pedro Ferreira