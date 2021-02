Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Belenenses SAD-V. Guimarães, 1-1: golos colombianos no meio do batatal Cassierra e Estupiñan fixaram o resultado, com o azarado Miguel Cardoso a acertar na trave e no poste