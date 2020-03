Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-Moreirense, 1-1: o líder estava colado com cuspo Penálti falhado aos 49 minutos foi decisivo. Mas o Benfica nunca foi equipa serena e voltou a revelar debilidades no momento de perder a bola





• Foto: Vitor Chi