A crónica do Boavista-Benfica, 3-0: Pantera deu banho no xadrez Sem arte, desorganizado e incapaz de reagir às adversidades, eis o Benfica no Bessa. Ter bola não serviu para nada e a liderança foi ao ar