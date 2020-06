Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Boavista-Moreirense (0-1): Pantera tanto rodou que foi bater no poste Jogo acabou em polvorosa, com penálti desperdiçado e expulsão de Fabiano, mas quem perdeu merecia mais





• Foto: Lusa/EPA