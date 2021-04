Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Boavista-Rio Ave, 3-3: vertigem do xadrez quase afogou o rio Rio Ave falhou um penálti, sofreu um autogolo logo depois, mas conseguiu empatar no canto do cisne





Coentrão volta aos golos na Liga NOS

• Foto: José Reis / Movephoto