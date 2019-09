Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Boavista-Tondela (0-0): no fim prevaleceu a estatística Maior domínio do Boavista não se traduziu em golos e o Tondela somou novo jogo sem perder fora





• Foto: José Reis/Movephoto