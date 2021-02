Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Famalicão-Belenenses SAD, 0-0: a soma do ponto falou mais alto Famalicão de Silas, enfim, com algo de positivo para contar e astúcia da equipa de Petit quase dava vitória