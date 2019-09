Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Famalicão-Belenenses SAD (3-1): estrelinha do líder acesa por Anderson Belenenses SAD esteve em vantagem , falhou o segundo golo e bateu de frente com o ‘Fama Show’





• Foto: Luís Vieira/Movephoto