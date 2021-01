Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Famalicão-FC Porto, 1-4: Dragão de tração total Campeão não escorregou após o golo do Famalicão e manteve o controlo do jogo, dando uma boa resposta antes da receção ao Benfica





• Foto: José Gageiro / Movephoto