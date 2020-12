Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do FC Porto-Nacional, 2-0: Com certificado de segurança Dragão picou os... três pontos de forma natural e sem o stress dos últimos jogos domésticos. Sobressaltos só mesmo no boletim clínico...





• Foto: José Reis / Movephoto