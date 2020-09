Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do FC Porto-Sp. Braga, 3-1: Furacão Telles Dragão esteve a perder mas acabou com a malapata frente aos Guerreiros. Alex Telles deixou o selo com dois golos e uma assistência