Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Marítimo-Paços de Ferreira, 0-3: Paços de luxo chega ao quarto Erro do guardião Amir liquidou psicologicamente o Marítimo logo no início da segunda parte





• Foto: Hélder Santos