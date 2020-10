Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Moreirense-Marítimo, 2-1: perícia do cónego cinzelou a madeira Marítimo nunca recuperou do golpe anímico do 1.º golo e depois ficou refém da inferioridade numérica