A crónica do Moreirense-Sporting, 0-0: leão sem garras Moreirense teve mérito no modo como complicou (mesmo com dez) o desempenho sportinguista. Luta pelo terceiro lugar volta a animar-se