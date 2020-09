Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do P. Ferreira-Sporting, 0-2: o melhor remédio é vencer Em convalescença do contágio generalizado, o leão começou o campeonato a ganhar. Entrou bem no jogo e o triunfo nunca esteve em perigo