A crónica do Rio Ave-V. Guimarães, 0-0: Foi como a comida sem sal e pimenta Muitas mexidas no onze e, no caso do Vitória, na tática geraram jogo insosso e de escassas oportunidades





PERIGO. Trivela de Quaresma para a defesa de Kieszek foi o lance mais perigoso

• Foto: Luís vieira/movephoto