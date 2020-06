Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Santa Clara-Portimonense, 1-1: Açor voou melhor ao perder uma asa A expulsão de Lincoln parecia ter acabado com as esperanças do Santa Clara, mas a história foi diferente





• Foto: Miguel Barreira