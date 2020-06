Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sp. Braga-V. Guimarães, 3-2: merecia público a aplaudir de pé Um dérbi bem jogado, com golos bonitos, indefinição no resultado até ao apito final e sem casos polémicos





Galeno marcou o golo que decidiu o dérbi minhoto

• Foto: Luis Vieira/Movephoto