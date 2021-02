Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Benfica, 1-0: a estrela de Rúben JJ apostou em três centrais e cumpriu metade do plano: imobilizou o Sporting. Mas nunca teve arte para vencer e ainda ficou à mercê do leão