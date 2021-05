Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Marítimo, 5-1: a festa do golo O leão não perdeu tempo e decidiu as coisas num abrir e fechar de olhos, no dia de consagrar o melhor marcador e de dizer adeus a João Pereira





• Foto: Paulo Calado