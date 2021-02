Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Portimonense, 2-0: tranquilidade no dilúvio Líder resolve a questão cedo e sem precisar de forçar muito, o ideal antes do clássico do Dragão que pode definir ainda mais a questão do título