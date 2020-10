Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Tondela-Sp. Braga, 0-4: voltando a eficácia há veneno no Minho Após o desperdício com o Santa Clara, em Tondela os arsenalistas não tiveram cerimónia e decidiram cedo