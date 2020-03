Adeptos pedem jogos em sinal aberto nas redes sociais

Impedidos de assistir ao vivo aos jogos das suas equipas, os adeptos do futebol português procuram soluções para acompanharem esta jornada da melhor forma possível.

Ao longo do dia de ontem ganhou força nas mais diversas redes sociais um apelo à Sport Tv, que detém os direitos de transmissão televisiva da prova – com exceção dos encontros caseiros do Benfica, detidos pela BTV –, no sentido de que a empresa abra os seus diversos canais durante este fim de semana. O apelo foi transmitido, por exemplo, pela conta ‘+FC Porto’ do Twitter, dedicada a adeptos dos azuis e brancos. Contactada por Record sobre esta possibilidade, a empresa referiu apenas não ter sido questionada sobre o tema.