Adeptos responderam à chamada e coloriram treino aberto do Famalicão

Três dias depois de ter anunciado o "reforço que mais ninguém tem", os adeptos, o Famalicão abriu as portas à cidade e aos associados para que pudessem assistir a uma sessão de treinos no campo n.º 2 do Estádio Municipal, na manhã desta sexta-feira.





A resposta por parte dos adeptos foi positiva e o complexo secundário do reduto famalicense ganhou cor, com a bancada única daquele campo a ficar repleta de famalicenses desejosos de ver de perto a equipa que prepara o tão ansiado regresso à 1.ª Liga.João Pedro Sousa orientou o grupo de trabalho sob o olhar atento de cerca de 200 pessoas e o próprio clube agradeceu mais tarde a todos os que se deslocaram pelas 9h30 ao estádio, com uma mensagem nas redes sociais. "Hoje sentimos o vosso amor de perdição", podia ler-se.