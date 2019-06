Agente de Lucas Fernandes revela: «Há sondagens dos grandes»

Lucas Fernandes, médio brasileiro atuou esta temporada no Portimonense por empréstimo do São Paulo, está a despertar interesse nos mais mediáticos clubes da Liga NOS. Fernando Araújo, empresário do jogador, confessou que recebeu "sondagens dos grandes", ainda que não tenha especificado os nomes dos clubes.





"Temos trabalhado várias situações. Com todos os grandes de Portugal a gente tem trabalhado, tem sondagens dos grandes e de outros clubes da Europa também. O empréstimo com o Portimonense acaba agora e tem essa opção (de compra) alta, então a gente está trabalhando outros clubes e tem que se entender com o São Paulo. Se for uma situação boa para o São Paulo e para o jogador, pode acontecer", referiu o agente em declarações reproduzidas pelo Globo Esporte. De resto, aquele portal brasileiro adianta que o FC Porto foi um dos emblemas que já perguntou pelo jogador.Lucas Fernandes, de 21 anos, tem contrato com o São Paulo até 2021. Nesta temporada, a primeira no continente europeu, somou 30 jogos pelo Portimonense, nos quais marcou um golo. Está atualmente ao serviço da seleção olímpica do Brasil.