Todas as imagens da confusão no Dragão que acabou na expulsão de... dois socorristas

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) esclareceu este sábado que os socorristas que se envolveram com Fábio Coentrão durante o FC Porto-Sporting não pertenciam aos seus quadros, ao contrário do que foi dito inicialmente nas notícias que relataram o tema."O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) não integrou o dispositivo de apoio médico ao jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. Algumas notícias que têm vindo a ser veiculadas pela comunicação social, e que dão conta que dois elementos do INEM foram expulsos no decorrer do derby, são incorretas e carecem de retificação", pode ler-se no esclarecimento.