Apostadores colocam Benfica como favorito a vencer o dérbi com o Sporting

Sporting e Benfica travam forças, esta sexta-feira, em mais um dérbi lisboeta, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS. À entrada para esta ronda, as águias situam-se na liderança do campeonato, com 45 pontos, mais 16 que o 'velho rival', 4.º classificado na prova.





Esta sexta-feira, a casa de apostas Betano revelou que três em cada quatro apostadores da plataforma coloca o Benfica como favorito a vencer o encontro diante do Sporting, com um total de 75.4% das apostas a irem a favor do triunfo das águias, enquanto que apenas 14.7% acreditam que os leões podem arrecadar um triunfo diante do rival.Apesar dos apostadores da Betano confiarem num triunfo do Benfica, quando o assunto diz respeito aos marcadores dos golos no dérbi, as escolhas recaem sobre Bruno Fernandes. Mais de metade dos apostadores (55%) acredita que o capitão dos leões vai voltar a fazer o gosto ao pé diante dos encarnados, algo que já aconteceu por três ocasiões.Para além do dérbi lisboeta, também existe um outro encontro que tem centrado as atenções da maior parte dos apostadores portugueses: o FC Porto-Sp. Braga. De acordo com a casa de apostas Betano, 84% dos seus apostadores acreditam que os azuis e brancos vão conseguir o triunfo diante dos minhotos, enquanto que apenas 11% acreditam numa vitória da equipa comandada por Rúben Amorim.