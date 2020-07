Saiba que equipas portuguesas vão à Europa em 2020/21 e quando começam a jogar

A Liga NOS termina apenas este domingo (com três jogos relativos às decisões sobre permanência/descida) mas os apuramentos europeus para 2020/21 estão já atribuídos, assim como as datas em as equipas qualificadas irão previsivelmente começar as competições internacionais da próxima temporada.





No que respeita à Liga dos Campeões, a situação já estava fechada e FC Porto (fase de grupos) e Benfica (3.ª pré-eliminatória) já sabiam os respetivos destinos. Portanto, este sábado foi a Liga Europa a ficar fechada. Primeiro com o Rio Ave a garantir o 5.º lugar em detrimento do Famalicão. Os vilacondenses venceram o Boavista por 2-0 e os famalicenses empataram com o Marítimo (3-3), num encontro épico com um final incrível Depois, o Sporting, ao perder na Luz com o Benfica (2-1), cedeu o último lugar do pódio ao Sp. Braga, que venceu o FC Porto (2-1).1.º FC Porto - fase de grupos da Liga dos Campeões (20 outubro)2.º Benfica - 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (16 setembro)3.º Sp. Braga - fase de grupos da Liga Europa (22 outubro)4.º Sporting - 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa (24 setembro)5.º Rio Ave - 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa (17 setembro)