«Árbitro nem devia ter iniciado o Santa Clara-Benfica»: a explicação do especialista Record

Marco Ferreira, especialista Record em arbitragem, explica que o árbitro Hélder Malheiro nem deveria ter iniciado o Santa Clara-Benfica pelo facto de a bola não correr. "Em muitas zonas a bola não corre o que torna, perante as leis de jogo, o terreno impraticável. Nem devia ter iniciado o jogo", explica.





Estas imagens dizem tudo sobre o estado do relvado no Santa Clara-Benfica



Segue-se agora um período de espera de 30 minutos "para ver se existem melhorias do terreno de jogo, que poderá prolongar-se por 60 minutos caso exista acordo entre as equipas e com o acordo do árbitro.""Caso não exista acordo entre os clubes para nova data, o jogo deverá realizar-se até às 30 horas seguintes. Existindo acordo para nova data, a Liga fica responsável por remarcar o jogo", acrescenta Marco Ferreira. Recorde-se que a partida foi interrompida logo aos seis minutos e, pouco depois, acabaria mesmo por ser adiado para esta segunda-feira, às 17h00.