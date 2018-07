O arranque da Liga NOS 2018/19 deverá ocorrer às 20h30 de dia 10 de agosto, uma sexta-feira, com o Benfica-V. Guimarães. Esta é uma forte possibilidade, mas ainda não foi oficialmente confirmada pela Liga Portugal.

A antecipação deste encontro deve-se ao facto de o Benfica ter de disputar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Fenerbahçe. As águias recebem os turcos no dia 7, terça-feira, e deslocam-se a Istambul no dia 14, também terça-feira.