Artur Moraes e o dérbi: «O Sporting parte mais pressionado»

O ex-guarda-redes do Benfica Artur Moraes considera que o dérbi deste domingo entre Sporting e Benfica, para a 20.ª jornada da Liga NOS, pode ser decisivo para as aspirações dos rivais em chegar ao título."É lógico que a não vitória de [um ou de] ambos dificulta muito a corrida pelo campeonato, mas o campeonato é longo e a perda de pontos vai ser grande, ainda mais nessa reta final. A não vitória compromete e coloca muita pressão para o decorrer da época", afirma o antigo guardião do clube da Luz, em declarações à agência Lusa.O brasileiro, de 38 anos, que se despediu do futebol na época passada ao serviço do Desportivo das Aves, explica que o emblema de Alvalade enfrenta maior pressão e que o rival da Luz chega com o ânimo em alta, num momento em que 'águias' e 'leões' estão a cinco e dez pontos, respetivamente, do líder FC Porto."O Sporting parte mais pressionado pelo resultado negativo que teve em Setúbal e o Benfica motivado pela vitória que teve na Luz contra o Boavista. Acredito que vai ser um jogo difícil para ambos", observa, sem deixar de sublinhar: "Vai ser um grande jogo, como todo o dérbi é, e torço por um grande espetáculo."A perspetiva de um estádio cheio é valorizada, mas o 'fator casa' deve ter pouco peso a favor do conjunto orientado pelo holandês Marcel Keizer, no entender de Artur Moraes, ao vincar que as duas equipas "partem do zero" e que a "maior felicidade" e o "maior aproveitamento" vão fazer a diferença no desafio.Com um passado de 144 jogos (no somatório de todas as provas) com a camisola do Benfica, o ex-guardião conta no seu currículo com alguns dérbis com o Sporting. Entre esses jogos está mesmo a última derrota (1-0) dos 'encarnados' no Estádio José Alvalade, corria a temporada 2011/12, num jogo que deixou más recordações para Artur Moraes."A memória é a de que foi um jogo muito difícil para nós, em que temos um penálti que o árbitro - se não me engano era o Artur Soares Dias - não apita sobre o Gaitán, logo aos dois minutos de jogo. Era um penálti claro dentro da área do Sporting e depois sofremos um golo de grande penalidade. Vínhamos muito desgastados de uma eliminação com um grande jogo que fizemos com o Chelsea, em Londres, e acabámos por perder o jogo", recorda.Se a baliza do Benfica é hoje parte do passado de Artur Moraes, o presente das redes da formação comandada por Bruno Lage pertence ao grego Vlachodimos. O brasileiro enaltece o valor do grego, tal como o de Renan, atual dono da baliza do Sporting."São dois grandes guarda-redes, que vêm mostrando o seu valor com regularidade, vêm conseguindo fazer a diferença em prol das suas equipas, e acho que em termos de baliza vai ser um duelo interessante, entre dois jovens guarda-redes a fazer grandes épocas", conclui.O dérbi da 20.ª jornada da Liga NOS entre Sporting, quarto classificado, com 39 pontos, e Benfica, segundo, com 44, está marcado para este domingo, às 17h30, no Estádio José Alvalade.