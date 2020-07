As contas do título: FC Porto até pode ser campeão na próxima jornada

O FC Porto goleou (5-0) na receção ao Belenenses SAD e respondeu, assim, da melhor forma ao triunfo do Benfica (3-1) diante do Boavista. Com este resultado, a formação orientada por Sérgio Conceição volta a aumentar para seis pontos a vantagem sobre o rival na liderança - tendo ainda vantagem no confronto direto.





Por isso, com quatro jornadas pela frente, os dragões até podem já ser campeões na próxima jornada, na quinta-feira, caso vençam o Tondela e o Benfica perca diante do Famalicão. Se tal suceder, os dragões irão fazer a festa no sofá, já que os encarnados entram em campo duas horas depois do duelo portista com os beirões. Caso ambas as equipas vençam, então a questão fica adiada para a semana seguinte, podendo o FC Porto ser campeão na receção ao Sporting.Quanto às contas do Benfica, desde que vença todos os encontros, terá de esperar que os dragões não somem mais do que 5 pontos até final da temporada.31.º Tondela (f)32.º Sporting (c)33.º Moreirense (c)34.º Sp. Braga (f)31.º Famalicão (f)32.º V. Guimarães (c)33.º Aves (f)34.º Sporting (c)