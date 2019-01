ASAE detém duas pessoas por especulação de bilhetes no Sporting-FC Porto

A ASAE deteve este sábado duas pessoas na Figueira da Foz e no Porto quando estavam a vender bilhetes para o jogo entre o Sporting e o FC Porto, no estádio José Alvalade, em Lisboa.Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, adianta que as duas pessoas foram detidas em flagrante delito, no Porto e na Figueira da Foz e foram instaurados processos crime pela prática ilícita de especulação de bilhetes, que se encontravam à venda através da Internet.Foram apreendidos quatro bilhetes, tendo um dos detidos sido já presente a Tribunal e o outro será na segunda-feira.O Sporting, quarto classificado, com 34 pontos, recebe hoje, às 15h30, o FC Porto, líder, com 42, da Liga NOS.