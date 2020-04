Associação de Adeptos sugere compensação nos bilhetes de época e jogos em canal aberto

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) participou esta quinta-feira na reunião promovida pela Liga Portugal, com objetivo de avaliar a possibilidade de os dois principais escalões do futebol português serem retomados a breve prazo, sem adeptos nas bancadas, e quais as implicações que tal decisão - sempre tomada em consonância com a Direção Geral de Saúde - poderá ter junto dos diversos agentes envolvidos no negócio.





A APDA congratula-se com o facto da entidade liderada por Pedro Proença não se ter esquecido da associação e, apesar de discordar, admite que os encontros possam realizar-se sem público nas bancadas, mas adverte que aqueles que adquiriram bilhetes de época e, por razões óbvias, estão impedidos de assistir às últimas dez jornadas do campeonato, terão de ser compensados por isso."Tem de haver uma aproximação junto dos clubes de forma a poder providenciar mecanismos para os adeptos, que assim entenderem, poderem ou reaver parte dos fundos pagos em bilhetes de época ou, mediante outros mecanismos, lhes atribuam uma espécie de compensação", escreve a Associação, na sua página oficial no Facebook, reconhecendo que serão muitos os que abdicarão dos valores em causa."Sabemos que a maioria dos adeptos não está interessada em reaver estes valores. Mas essa nota dos clubes junto do seu maior património tem de existir. Não somos descartáveis ou só para as ocasiões", sublinha a APDA, no comunicado.Outro aspeto importante para o organismo é que, na impossibilidade dos adeptos estarem fisicamente nos estádios, sejam os operadores televisivos a 'oferecer', em canal aberto, as dez jornadas que ainda restam da temporada 2019/20."Julgamos imperativo, e por isso também vamos atuar nesse sentido, que os operadores televisivos possam oferecer melhores condições aqueles que já que ficarão privados de assistir aos jogos presencialmente, de forma a que possam acompanhar pela TV, de forma gratuita ou com condições preferencialmente mais benéficas", sugere a APDA, reiterando total disponibilidade para voltar a reunir-se com a Liga de Clubes, com o objetivo de encontrar as melhores soluções para o momento que atravessamos.