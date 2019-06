Augusto Inácio condenado a pagar indemnização de 20 mil euros a Pedro Barbosa

Inácio foi condenado ao pagamento de 20 mil euros de indemnização por ter ofendido o antigo futebolista Pedro Barbosa.O processo remonta a fevereiro de 2018 e entre as acusações de Inácio está a crítica a Pedro Barbosa, que jogou no Sporting durante 10 anos, por ter agido contra os interesses do clube, incluindo ter forçado uma expulsão num Benfica-Sporting (3-0), em 2000/01."O Pedro Barbosa fez-me a cama. Eu sei que fez. Mais tarde é que soube. E pela forma como ele agiu juntamente com o [Luís] Duque percebi, não posso estar a garantir, mas acho que à custa daquilo o Pedro Barbosa ganhou mais dois anos de contrato. Acho. É uma dedução apenas. O Pedro Barbosa fez tudo para a gente perder o jogo na Luz, quando foi o 3-0. Fez tudo. Fez tudo para vir para a rua e o (Jorge) Coroado mais tarde veio contar-me que ele fez tudo para vir para a rua", disse Inácio, em fevereiro, em entrevista ao ‘Tribuna Expresso’.Perante estas declarações, o antigo jogador avançou com o processoA sentença refere que as declarações que Inácio fez "são vexatórias para qualquer atleta que se preze" e o seu intuito só pode ser o de "dizer mal, de denegrir a reputação, o caráter, a imagem e o bom nome de Pedro Barbosa no seio da comunidade desportiva"."Dizer que um futebolista tudo fez para que a sua equipa perdesse, é, certamente, a ofensa mais grave que se pode fazer do ponto de vista profissional", refere a sentença.