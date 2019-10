Augusto Inácio é o quarto treinador a sair de um clube da Liga NOS esta temporada

Augusto Inácio deixou esta segunda-feira o comando técnico do Desportivo das Aves e tornou-se o quarto treinador a deixar uma equipa na edição 2019/20 da Liga NOS.Com a equipa na última posição da 1.ª Liga, Augusto Inácio, que estava há menos de um ano à frente dos avenses, acabou por deixar o clube após a eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Farense , da 2.ª Liga.O Desportivo das Aves soma apenas três pontos em oito encontros para o campeonato e já foi eliminado da Taça da Liga e da Taça de Portugal.Inácio vai ser substituído interinamente por Leandro Pires, ex-treinador da equipa sub-23, que na época passada conquistou a Liga e a Taça Revelação.Antes de Augusto Inácio, três treinadores, todos após quarta jornada, tinham deixado o comando técnico dos clubes em que tinham começado a temporada: Filipe Rocha (Paços de Ferreira), Marcel Keizer (Sporting) e Silas (Belenenses SAD).Ao comando de uma das equipas que tinham subido à I Liga, Filó não conseguiu impor-se no Paços de Ferreira e acabou por ser o primeiro técnico demitido, sendo substituído por Pepa.No Sporting, o holandês Marcel Keizer não resistiu aos resultados negativos dos leões e acabou por sair, apesar de em 2018/19 ter conquistado a Taça de Portugal e a Taça da Liga.A derrota com o Rio Ave (3-2) em casa ditou a saída do holandês, que tinha perdido muita margem de manobra com a goleada com o Benfica (5-0) na Supertaça e que foi substituído interinamente por Leonel Pontes.Silas, que também tinha deixado o Belenenses SAD na quarta ronda, acabou por ser chamado para assumir a liderança em Alvalade, depois de Leonel Pontes não ter conseguido qualquer triunfo em quatro partidas (duas para a I Liga, um para a Tala da Liga e um para a Liga Europa).Nos azuis, Silas foi substituído por Pedro Ribeiro, que era treinador da equipa de sub-23.