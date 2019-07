Axadrezados rescindem contrato de Koneh

O Boavista anunciou hoje a "rescisão amigável do contrato" com o futebolista camaronês Ibrahim Koneh, que os 'axadrezados' recrutaram na época passada, no Lusitânia de Lourosa, e depois emprestaram ao Estoril.





Ibrahim Koneh, de 24 anos, realizou seis jogos no Boavista e 11 no Estoril, não tendo marcado qualquer golo.No início da época 2018/19, um problema cardíaco ameaçou a carreira do extremo.