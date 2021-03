Benfica acusado pelo FC Porto de extorsão com amantes de árbitros

Os azuis-e-brancos alegam que o Benfica tentou fazer extorsão a árbitros, quando tentaram obter informações sobre factos privados, como se tinham ou não amantes. A questão está vertida no requerimento de abertura de instrução, quando o FC Porto diz que ao conhecer aquela informação privada o Benfica quis obter informação privilegiada, cujo fim se desconhece, avança esta segunda-feira o 'Correio da Manhã', citando o que consta no extenso documento com mais de 200 páginas.