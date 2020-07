Benfica derrota V. Guimarães na Luz e adia festa do FC Porto

Ainda não será desta que o FC Porto irá festejar o regresso aos títulos. Pressionado para ganhar para não ver o rival celebrar, o Benfica respondeu afirmativamente e bateu o V. Guimarães por 2-0. Um triunfo sofrido, com golos de Chiquinho e Seferovic, conseguido num jogo que ficou marcado pela inusitada substituição de Julien Weigl pouco depois da meia hora.





As águias reduzem provisoriamente para 5 a diferença pontual para o FC Porto, que terá na quarta-feira, no clássico com o Sporting, nova chance de celebrar o título. Bastará para tal empatar nesse encontro.