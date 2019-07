Benfica e FC Porto analisam Perin

Benfica e FC Porto perguntaram por Perin. Informações com origem em Itália deram ontem conta de que tanto as águias como os dragões procuraram informar-se sobre as condições em que poderiam avançar para a contratação do guarda-redes da Juventus, de 26 anos. O guardião suplente da equipa de Turim, que deverá perder ainda mais espaço com o provável regresso de Buffon à Juventus, foi reforço no início da última época, a troco de 12 milhões de euros. No Génova, Perin ganhou estatuto como um dos valores mais seguros das balizas italianas.